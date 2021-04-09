Savaşçı dizisi yeni oyuncuları kimler? Savaşçı hangi oyuncular gitti, hangi oyuncular kaldı?

Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Ediz Hun, Tamer Karadağlı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisinin yeni sezonu 10 Nisan’da izleyici ile buluşacak. Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosunda pek çok yeni isim yer alacak.

Bu isimler arasında Ekin Mert Daymaz, Tamer Karadağlı ve Ediz Hun gibi isimler yer alıyor. Bordo bereli askerlerin yer aldığı dizide Kılıç Timi’ne katılan yeni isimlerle beraber macera 100. Bölümle kaldığı yerden devam edecek. Dizi Fox TV ekranlarında 10 Nisan Cumartesi akşamı 20.00’da ekranlarda olacak.

Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu

Sarp Levendoğlu

Ali Tarık Fındık

Serkan Kuru

Tamer Karadağlı

Serenay Aktaş

Erkan Meriç

Murat Serezli

Ekin Mert Daymaz

Anıl Tetik

Ediz Hun