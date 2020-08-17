İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...

Sassuolo Kaan Ayhan'ı Transfer Ettiğini Duyurdu

Birçok takımın peşinde olduğu Kaan Ayhan Sassuolo ile anlaştı. İtalyan ekibi ile anlaşan milli futbolcunun ismi bir süre Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 02:07
Sassuolo Kaan Ayhan'ı Transfer Ettiğini Duyurdu
Takip Et:

Geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, takımının küme düşmesinin ardından İtalyan ekibi Sassuolo ile anlaştı.


İtalyan ekibi tarafından resmen açıklanan başarılı savunma oyuncusunun transferi hakkında maddi detaylara yer verilmedi. Fortuna Düsseldorf’un kümde düşmesi ile birlikte bonservis bedeli sözleşmesi gereği 2,5 milyon Euro olan Kaan Ayhan ile Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgilenmişti. Tercihini İtalya’dan yana kullanan milli futbolcu, ilk olarak transferinde pürüzler yaşasa da, bu durumları aşarak Sassuolo ile anlaşmaya vardı.

Almanya’nın Schalke takımında profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan başarılı oyuncu, Eintracht Frankfurt’ta gösterdiği performans ile Fortuna Düsseldorf’un yolunu tutmuştu. Son dönemde milli formayla da başarılı performanslara imza atan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. 25 yaşındaki Kaan Ayhan, 34 süre aldığı 34 maçta takımına 2 gol katkısı sunmuştu.



Son Güncelleme: 17.08.2020 02:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kaan AyhanTransferSassuolo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Mame Thiam Sesleri! Ali Koç ile Yıldız Golcü Bir Araya Geldi
Fenerbahçe'de Mame Thiam Sesleri! Ali Koç ile Yıldız Golcü Bir Araya Geldi
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini uzattı!
Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini uzattı!
Kasımpaşa'da Fatih Öztürk Ayrılığı! Deneyimli Kaleci ile Sözleşme Feshedildi
Kasımpaşa'da Fatih Öztürk Ayrılığı! Deneyimli Kaleci ile Sözleşme Feshedildi
Jozo Simunovic Trabzonspor'a Doğru
Jozo Simunovic Trabzonspor'a Doğru
Göztepe'de son dakika transfer atağı! 2 isimle daha imza atıldı
Göztepe'de son dakika transfer atağı! 2 isimle daha imza atıldı

Popüler Haberler

2020 Ağustos Asgari geçim indirimi nedir, ne kadar? AGİ asgari ücretin içinde midir?
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!
Bay Yanlış dizisinde çalan aç kapıyı gir içeri şarkısını kim söylüyor?
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
Kredi kartı limiti arttırma ve güncelleme nasıl yapılır?
KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?
SGK Prim iadesinden yararlanmak için yapılması gerekenler
60 ay vadeli acil 5000 TL kredi kampanyası
Altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 17 Ağustos 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Aşevi ve kuru gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı paketi içinde neler var ?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
A101 market 16 Nisan – 23 Nisan 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ekim Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Akbank banka hesabı nasıl kapatılır? Akbank hesap kapatma işlemleri
2020 Ağustos evde bakım maaşları ne kadar?
Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir? YETA başvuru tarihleri
Zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu deprem sigortası nereden ve nasıl yapılır?
TOKİ engelli vatandaşlar için konut satışlarında ne kadar kontenjan hakkı veriyor?
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanma şartları
2020 Ağustos e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.