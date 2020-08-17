Sassuolo Kaan Ayhan'ı Transfer Ettiğini Duyurdu

Geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, takımının küme düşmesinin ardından İtalyan ekibi Sassuolo ile anlaştı.
Almanya’nın Schalke takımında profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan başarılı oyuncu, Eintracht Frankfurt’ta gösterdiği performans ile Fortuna Düsseldorf’un yolunu tutmuştu. Son dönemde milli formayla da başarılı performanslara imza atan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. 25 yaşındaki Kaan Ayhan, 34 süre aldığı 34 maçta takımına 2 gol katkısı sunmuştu.
Son Güncelleme: 17.08.2020 02:07