Şarkılar Bizi Söyler neden yayınlanmadı? İbo Show'un rakibi yayın hayatına veda mı etti?

Birbirinden güzel müziklere ev sahipliği yapan ve yayın hayatına aralıksız devam etmekte olan Şarkılar Bizi Söyler adlı programda kritik bir karara imza atıldı. Davetli olarak gelen konukları ile birlikte seyircileri eğlendiren ve harika bir müzik lezzeti ile kendine has eğlenceli atmosferi sunmakta olan Şarkılar Bizi Söyler programı artık Kanal D’de normalde yayınlandığı Perşembe günkü yayın akışından kaldırılmıştır.

Konseptlerin benzerliğinden dolayıile rakip gibi gözüken Şarkılar Bizi Söyler; yayın tarihiyle ilgili kritik bir karara vararak, yayın gününü değiştirme kararı aldı. Normal koşullarda 1 Nisan Perşembe günü yeni konukları ile birlikte izleyicilerin karşısına çıkacak programın yayınlanma saatinde yerine Bumblebee isimli sinema filmiş başlatılacak.

Yayınlanan tanıtım fragmanları kapsamında yeni bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak olan konuğu Ata Demirer olarak belirlenen İbo Show’un rakibi Şarkılar Bizi Söyler; 5 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de izleyicilerinin karşısına çıkacak. Her bölümde olduğu gibi bu bölümüyle de izleyicileri eğlendirecek.