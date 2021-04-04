İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Şarkılar Bizi Söyler neden yayınlanmadı? İbo Show'un rakibi yayın hayatına veda mı etti?

Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yayınlanması gereken günde yayınlanmadı. Bunun üzerine programı yakından takip etmekte olan izleyiciler programın akıbetini merak etmeye başladı. Özellikle konseptinden dolayı İbo Show ile rakip tutulan Şarkılar Bizi Söyler'in bu nedenden ötürü yayından kaldırıldığı düşünülüyor. Peki Şarkılar Bizi Söyler neden yayınlanmadı? İbo Show'un rakibi yayın hayatına veda mı etti?

04 Nisan 2021 Pazar 21:23
Şarkılar Bizi Söyler neden yayınlanmadı? İbo Show'un rakibi yayın hayatına veda mı etti?
Takip Et:

Birbirinden güzel müziklere ev sahipliği yapan ve yayın hayatına aralıksız devam etmekte olan Şarkılar Bizi Söyler adlı programda kritik bir karara imza atıldı. Davetli olarak gelen konukları ile birlikte seyircileri eğlendiren ve harika bir müzik lezzeti ile kendine has eğlenceli atmosferi sunmakta olan Şarkılar Bizi Söyler programı artık Kanal D’de normalde yayınlandığı Perşembe günkü yayın akışından kaldırılmıştır.

 

Konseptlerin benzerliğinden dolayı İbo Show ile rakip gibi gözüken Şarkılar Bizi Söyler; yayın tarihiyle ilgili kritik bir karara vararak, yayın gününü değiştirme kararı aldı. Normal koşullarda 1 Nisan Perşembe günü yeni konukları ile birlikte izleyicilerin karşısına çıkacak programın yayınlanma saatinde yerine Bumblebee isimli sinema filmiş başlatılacak.

 

Yayınlanan tanıtım fragmanları kapsamında yeni bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak olan konuğu Ata Demirer olarak belirlenen İbo Show’un rakibi Şarkılar Bizi Söyler; 5 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de izleyicilerinin karşısına çıkacak. Her bölümde olduğu gibi bu bölümüyle de izleyicileri eğlendirecek.  



Son Güncelleme: 04.04.2021 21:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ibo Showşarkılar Bizi SöylerŞarkılar Bizi Söyler Yayın TarihiŞarkılar Bizi Söyler Hangi Kanalda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kasımpaşa Beşiktaş maçı Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?
Kasımpaşa Beşiktaş maçı Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?
Thomas Henry kimdir? Thomas Henry hangi takımlarda oynadı? Thomas Henry kaç yaşında, nerelidir?
Thomas Henry kimdir? Thomas Henry hangi takımlarda oynadı? Thomas Henry kaç yaşında, nerelidir?
4 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var?
4 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var?
Canlı izle Kasımpaşa Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Kasımpaşa Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kasımpaşa Beşiktaş şifresiz veren yabancı kanallar listesi | Kasımpaşa BJK maçı şifresiz Bein Sports 1
Kasımpaşa Beşiktaş şifresiz veren yabancı kanallar listesi | Kasımpaşa BJK maçı şifresiz Bein Sports 1

Popüler Haberler

Şarkılar Bizi Söyler neden yayınlanmadı? İbo Show'un rakibi yayın hayatına veda mı etti?
MSÜ taban puanı kaç? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılıyor, puanlar kaç yıl geçerli?
Gelinim Mutfakta başvuru şartları ve başvuru formu
Polis Haftası 2021 ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir?
Uçankuş tv neden kapalı, uçankuş neden kapandı, uçankuş tv neden yok?
104 amiral kim? 104 amiral bildirisi nedir? Bildiri yayınlayan 104 amiralin isimleri
DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
NFT ne demek? NFT satış nasıl yapılır?
Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
PUBG FPS arttırma telefon kasma sorunu
Kahve Falında X harfi görmek ne demektir? Falda X görmenin anlamı
Son Yaz dizisinde Canan karakterini Funda Eryiğit canlandırıyor
30000 tl ye ikinci el hangi araba alınır? 2021
Yeni Hayat yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel doğum tarihi
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Teşkilat Serdar kimdir? Çağlar Ertuğrul dizileri ve yapımları
Bitcoin nedir ne değildir? Bitcoin nasıl alınır, nerden alabilirim? BTC ve alt coin almak için en güvenli site hangisi?
Teşkilat dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Teşkilat Rainer kimdir, gerçek ismi ne? Burak Sarımola hakkında bilgiler
Teşkilat dizi oyuncusu Mete kimdir? Mesut Akusta hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.