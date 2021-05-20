Sarı Kırmızılı Kulüp Omar Elebdellaoui'den Haber Bekliyor

2020-21 sezonunda son bölümde transfer yapılan isimlerden olan Deandre Yedlin beklenen performansın karşılayamadı. Sol bek olan transfer edilen Yedlin’in yerinde oynayan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes’in sözleşmesinin bittiği duyuruldu. Yapılacak transferler merak bekleniyor.

Yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren Omar o günden sonra forma giyemedi ve sahalardan uzak kaldı. Sağ bek de yer alan Omar’ın son durumuna göre takviye yapılacağı biliniyor. Gözlerinin hasar görmesi üzerine tedavisi devam eden Omar son durumuna göre sarı kırmızılı takım transfer işlemlerini gerçekleştirecektir.