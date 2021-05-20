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Sarı Kırmızılı Kulüp Omar Elebdellaoui'den Haber Bekliyor

Galatasaray da forma giyen Omar Elabdellaoui yaşadığı kaza sonucu sahalardan uzak kaldı. Yeni sezonda durumunun ne olacağı üzerine sarı kırmızılı kulüp sağ bek transferlerini ona göre yapacağın açıkladı. Henüz netleşmeyen durum hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Omar’ın iyileşmesi üzerine forma giymeye devam edeceği bekleniyor. İşte konu hakkında detaylar

20 Mayıs 2021 Perşembe 12:33
Sarı Kırmızılı Kulüp Omar Elebdellaoui'den Haber Bekliyor
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2020-21 sezonunda son bölümde transfer yapılan isimlerden olan Deandre Yedlin beklenen performansın karşılayamadı. Sol bek olan transfer edilen Yedlin’in yerinde oynayan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes’in sözleşmesinin bittiği duyuruldu. Yapılacak transferler merak bekleniyor.

Yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren Omar o günden sonra forma giyemedi ve sahalardan uzak kaldı. Sağ bek de yer alan Omar’ın son durumuna göre takviye yapılacağı biliniyor. Gözlerinin hasar görmesi üzerine tedavisi devam eden Omar son durumuna göre sarı kırmızılı takım transfer işlemlerini gerçekleştirecektir.


Son Güncelleme: 20.05.2021 12:33
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Anahtar Kelimeler:
FutbolTransferGalatasaray
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