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Saracchi derbide forma giyemeyecek!

Galatasaray - Başakşehir maçında sakatlık yaşayarak kenara alınan Saracchi'nin derbide forma giyemeyeceği açıklandı. Oyuncunun sağ arka adelesinde zorlanmaya bağlı kanama ve kas hasarı olduğu açıklandı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 22:00
Saracchi derbide forma giyemeyecek!
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Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık ile kenara alınan Saracchi’nin Fenerbahçe derbisinde forma giyme şansının olmadığı açıklandı.


Galatasaray’ın Başakşehir’i 2-0 mağlup ettiği maçın 59. Dakikasında sakatlanarak kenara alınan Saracchi’de sağ kasık adelesinde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edildi.

Galatasaray sağlık ekibi oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklarken Saracaci’nin tedavisine devam edildiği açıklandı.



Son Güncelleme: 23.09.2020 22:00
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Anahtar Kelimeler:
SaracchiGalatasarayDerbi
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