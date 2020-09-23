Saracchi derbide forma giyemeyecek!

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık ile kenara alınan Saracchi’nin Fenerbahçe derbisinde forma giyme şansının olmadığı açıklandı.

Galatasaray’ın Başakşehir’i 2-0 mağlup ettiği maçın 59. Dakikasında sakatlanarak kenara alınan Saracchi’de sağ kasık adelesinde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edildi.

Galatasaray sağlık ekibi oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklarken Saracaci’nin tedavisine devam edildiği açıklandı.