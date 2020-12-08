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Sanghay SIPG takımından ayrılacağı kesinleşen Hulk Türkiye'ye mi gelecek?

2016 yılında 60 milyon Euro bonservisle Çin'in Sanghay SIPG ekibine transfer olan Hulk yıl sonundan takımdan ayrılacağını açıkladı. Açıklamalar sonrasında yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Hulk'un Türkiye'ye gelme ihtimali futbol severleri heyecanlandırıyor.

08 Aralık 2020 Salı 15:26
Sanghay SIPG takımından ayrılacağı kesinleşen Hulk Türkiye'ye mi gelecek?
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Brezilyalı dünyaca ünlü forvet Hulk Çin ekibi Sanghay SIPG ile yollarını ayıracağını açıkladı. Çin temsilcisinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada oyunu ile yolların ayrılacağı kesinleşirken Çin ekibi oyuncuya teşekkür etti.

2016 yılında 55,8 milyon Euro karşılığında Sanghay SIPG takımına transfer olan Hulk çıktığı 145 maçta 76 kez ağları havalandırmayı başardı.

Çin’e gitmeden önce Porto ve Zenit takımlarında forma giyen Hulk aynı zamanda Brezilya milli takımında oynuyor. Milli formayı 48 defa giyen yıldız forvet takımdan ayrılma kararı aldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı araştırılıyor.

Türkiye’den teklif almıştı

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Hulk kendisine pek çok kulüpten teklif geldiğini açıklarken, ‘Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklif aldım. Aynı zamanda Çin'den de teklif geldi. Kararımı vereceğim.’ Açıklamalarında bulundu.

Sanghay SIPG ekibine 60 milyon Euro bonservisle transfer olan dünyaca ünlü forvet oyuncusu 145 maçta 76 gol attı.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:26
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Anahtar Kelimeler:
ÇinSanghay SıpgHulkForvetTürkiye
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