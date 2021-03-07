Samsunspor’un serisini Adana Demirspor bitirdi

Spor Toto 1.Lig’in 25. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor, play-off mücadelesi veren Adana Demirspor’u konuk etti. 11 maçtır yenilmeyen ve bu süreçte sadece 2 beraberlik alan Samsunspor’u yenilmezlik serisi, Adana Demirspor maçı ile son buldu. Rakibini 0-2 yenen Adana Demirspor çok kritik bir 3 puan alırken, Samsunspor ise şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri, Dibba ve Emircan kaydetti. Bu sonuçla puanını 45 yapan konuk ekip, haftayı 4. sırada tamamladı. Maçtan puansız ayrılan Samsunspor ise 50 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

Samsunspor sıradaki maçını, 15 Mart Pazartesi günü Altınordu ile deplasmanda oynayacak. Adana Demirspor ise 13 Mart Cumartesi günü İstanbulspor’u konuk edecek.