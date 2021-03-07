İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Samsunspor’un serisini Adana Demirspor bitirdi

Spor Toto 1.Lig’de 25. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Günün son maçında Samsunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Adana Demirspor 0-2 kazandı ve Samsunspor’un yenilmezlik serisini sonlandırdı.

07 Mart 2021 Pazar 20:31
Samsunspor’un serisini Adana Demirspor bitirdi
Takip Et:

Spor Toto 1.Lig’in 25. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor, play-off mücadelesi veren Adana Demirspor’u konuk etti. 11 maçtır yenilmeyen ve bu süreçte sadece 2 beraberlik alan Samsunspor’u yenilmezlik serisi, Adana Demirspor maçı ile son buldu. Rakibini 0-2 yenen Adana Demirspor çok kritik bir 3 puan alırken, Samsunspor ise şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri, Dibba ve Emircan kaydetti. Bu sonuçla puanını 45 yapan konuk ekip, haftayı 4. sırada tamamladı. Maçtan puansız ayrılan Samsunspor ise 50 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

Samsunspor sıradaki maçını, 15 Mart Pazartesi günü Altınordu ile deplasmanda oynayacak. Adana Demirspor ise 13 Mart Cumartesi günü İstanbulspor’u konuk edecek.



Son Güncelleme: 07.03.2021 20:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1.ligSamsunsporAdana Demirspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Kupası Elemeleri Covid-19 engeline takıldı.
Dünya Kupası Elemeleri Covid-19 engeline takıldı.
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?
Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?

Popüler Haberler

2021 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
2021 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Arıza dizisi Balaban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüzgar Aksoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı nedir? Nazlı Kar nereli, yaşı kaç?
Şokta market 31 Temmuz – 7 Ağustos 2019 aktüel indirimli ürün kataloğu
Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Zeynep Tuğçe Bayat)
İstanbul'da kaç deprem toplanma alanı var?
iPhone 11 tasarımı ortaya çıktı! İşte yeni Iphone'nin tasarım görüntüleri
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser karakteri kimdir? Mert Fırat'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Mart 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.