Samsunspor'da sarı kartlar ceza alarmı veriyor

TFF 1. Lig'de 2. sırada yer alan Samsunspor sarı kart engellerine takılıyor. Oynadığı maçların birçoğunda oyuncular sarı kart alıyor. Sarı kart sayısının çoğalması ise takımda alarm vermesine sebep oldu.

Adana Demirspor maçı öncesi savunma merkezinin sarı alarm vermesi ise takımın teknik direktörü olan Ertuğrul Sağlam'dan uyarı almalarına sebep oldu. Bugün saat 19.00'da Adana Demirspor ile gerçekleşecek mücadele Kevin Boli, Yalçın Kılınç ve Brice Dja Djedje'nin kart sınırında yer alan oyuncuların kaderini belirleyecek. Oyuncuların kart görmesi durumunda 15 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Altınordu karşılaşmasında cezalı pozisyona düşerek forma giymesine izin verilmeyecek.

Ertuğrul Sağlam defans oyuncularının kart görmesi durumunda Altınordu maçında sıkıntıya düşecekleri için oyuncularının kart görmemesine yönelik uyarılarda bulundu. Defansta bulunan oyuncular dışında orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz'da kart sınırında yer alıyor.