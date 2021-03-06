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Samsunspor'da sarı kartlar ceza alarmı veriyor

Samsunspor oyuncularının aldığı sarı kart cezaları alarm vermeye başladı. Takımda birçok oyuncunun sarı kart alması sebebiyle takım sarı kart ceza sınırına ulaşmaktı. Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam futbolcularını konu hakkında uyardı.

06 Mart 2021 Cumartesi 16:28
Samsunspor'da sarı kartlar ceza alarmı veriyor
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TFF 1. Lig'de 2. sırada yer alan Samsunspor sarı kart engellerine takılıyor. Oynadığı maçların birçoğunda oyuncular sarı kart alıyor. Sarı kart sayısının çoğalması ise takımda alarm vermesine sebep oldu. 

Adana Demirspor maçı öncesi savunma merkezinin sarı alarm vermesi ise takımın teknik direktörü olan Ertuğrul Sağlam'dan uyarı almalarına sebep oldu. Bugün saat 19.00'da Adana Demirspor ile gerçekleşecek mücadele Kevin Boli, Yalçın Kılınç ve Brice Dja Djedje'nin kart sınırında yer alan oyuncuların kaderini belirleyecek. Oyuncuların kart görmesi durumunda 15 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Altınordu karşılaşmasında cezalı pozisyona düşerek forma giymesine izin verilmeyecek. 

Ertuğrul Sağlam defans oyuncularının kart görmesi durumunda Altınordu maçında sıkıntıya düşecekleri için oyuncularının kart görmemesine yönelik uyarılarda bulundu. Defansta bulunan oyuncular dışında orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz'da kart sınırında yer alıyor.   



Son Güncelleme: 06.03.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
Samsunspordan Sarı Kart AlarmıSamsunsporTFF 1.lig
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