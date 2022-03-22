Samsunspor'da Hedef Play Off! Camiada Yüzler Gülerken Süper Lig Hedeflerine Adım Adım!

Spor Toto 1.Lig'de 7.sırada bulunan Yılport Samsunspor bu hafta Erzurumspor'u 2-1 geçerek play-off hedeflerine biraz daha yaklaştı. 2 Nisan'da Bandırmaspor ile oynanacak karşılaşma camiada büyük önem kazanırken şimdiden karşılaşma için varsayımlar yapılmaya başlandı. Tribünlerin tamamının dolu olması beklenirken karşılaşma için biletler henüz satışa çıkmadı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Spor Toto 1.Lig'de geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1'lik skorla geçerek play off yolunda umutlarını yeşerten Yılport Samsunspor, maç öncesinde oynadığı iki karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrılmıştı. İlk 6 hedefinden uzaklaşan Yılport Samsunspor, deplasmanda almış olduğu önemli galibiyet ile birlikte play-off için yeşil ışık yaktı. Samsunspor, bu kritik galibiyetle ligde 42 puana ulaşırken; bir maç fazlası rakibi BB.Erzurumspor ile arada ki puan farkını da 2'ye indirmiş oldu.

CAMİADA BAYRAM HAVASI VAR!

SAMSUNSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kırmızı beyazlı ekip bundan sonra oynayacağı tüm karşılaşmalara 3 puan parolası ile çıkarken milli maç arası sonrası oynanacak karşılaşma için ise Fuat Çapa, öğrencilerini en iyi şekilde hazırlıyor. Sezonun dönüm maçları arasında yer edinen bu karşılaşma için ise'e giden yolda Samsunspor'un mutlak kazanması gerekiyor. Samsunspor'lu taraftarlar ise şimdiden maç biletlerini araştırmaya başlarken tribünlerin tıklım tıklım olması bekleniyor.

Samsunspor – Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig maçı, 02-04-2022 Cumartesi günü TRT Spor, Bein Sports Max 1, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.