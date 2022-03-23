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Samsunspor'da Bilet Fiyatlarında %50 İndirime Gidildi! İşte Yılport Samsunspor iç saha maç bilet fiyatları

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Yılport Samsunspor geçtiğimiz sene averaj ile kaybettiği şansını bu sene tekrar sürdürmek istiyor.

23 Mart 2022 Çarşamba 21:04
Samsunspor'da Bilet Fiyatlarında %50 İndirime Gidildi! İşte Yılport Samsunspor iç saha maç bilet fiyatları
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Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Yılport Samsunspor geçtiğimiz sene averaj ile kaybettiği şansını bu sene tekrar sürdürmek istiyor. Yılport Samsunspor iç saha maçlarında oynanacak karşılaşmalarda iç saha maçlarında %50 indirime gidildi. Gelişmeler Yılport Samsunspor resmi internet ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İşte o sıcak gelişmeler..

Bandırmaspor karşılaşması öncesinde Play Off için mücadele veren Yılport Samsunspor tekrar şansını arttırmaya çalışıyor. Deplasmanda Erzurumspor'u 2-1'lik skorla mağlubiyet eden Yılport Samsunspor'da biletlerde %50 indirim yapıldı. İşte detaylar..

BİLETLER %50 İNDİRİMLİ SATILACAK!

Büyük Samsunspor Taraftarı; Sizleri takımımızın bundan sonra oynayacağı iç saha karşılaşmalarına destek olmak için 19 Mayıs Stadyumu'na davet ediyoruz. Takımımızın güçlü desteğinize en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde tribünleri dolduracağınıza son maç ve son düdük çalana kadar inanç sabır ve coşkuyla desteklemeye devam edeceğinize inanıyoruz. En büyük gücümüz olan taraftarlarımız, sezon sonuna kadar oynayacağımız tüm iç saha maçlarının biletlerine yüzde 50 indirim ile sahip olabilirler. Tüm taraftarlarımızı 19 Mayıs ruhuyla stadyuma bekliyoruz." 

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