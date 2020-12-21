Samsunspor, Bolusporu 1 gol atarak öne geçti!

Samsunspor, Boluspor Mücadelesinde Öne Geçen Takım Belli Oldu!

TFF 1. Lig’de zirveye çıkma mücadelesinde olan takımlardan biri olan Samsunspor, alt sıralardan üstlere yükselmek isteyen Boluspor ile karşı karşıya geldi. Samsunspor, Boluspor’u tek golle yenilgiye uğrattı.

TFF 1. Lig’de günün ilk karşılaşmasında Samsunspor, Boluspor’u kendi evinde 1 golle mağlup etti. Maçtaki tek gol ise 29. Dakikada Gökhan Aslan tarafından atıldı.

Üst üste oynadığı 2 maçı da kazanan Samsunspor, bu galibiyetle toplamda 27 puana sahip oldu. Boluspor çıktığı iki karşılaşmada kaybetti. Boluspor bu maçın ardından 13 puanda kaldı.

Yılport Samsunspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0

Maçın oynandığı stat ise Samsun Yeni 19 Mayısıs stadıdır.

Maçın Hakemleri: Emre Malok, Kemal Elmas, Murat Altan

Merak edilen Yılport Samsunspor takımının oyuncuları ise: Nurullah Aslan, Guido Koçer (Dk. 82 Enes İslam İlkin), Savicevic (Dk. 82 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Alsan (Dk. 65 Rahman Buğra Çağıran), Burak Çalık (Dk. 82 Ahmethan Köse), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 50 Gyasi), Erkam Reşmen, Kevin Boli’dir.

Beypiliç Boluspor takımı oyuncuları ise: Mosquera, Kerim Alıcı, Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 66 Alican Özfesli), Melih Okutan, Poepon (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mihajlovic), Marlon Da Silva (Dk. 84 Mertan Caner Öztürk), Muhammed Bayır, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu’dur.

Maçta sarı kart gören oyuncular: 14.dk Kevin Boli, 72.dk Savicevic, 81.dk Kerem Can Akyüz (Yılport Samsunspor), 81.dk Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)