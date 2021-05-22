Samsunspor Altınordu maç özeti ve golleri izle | TRT Spor Samsun – Altınordu youtube geniş özeti ve maçın golleri

TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde ikinci maçların heyecanı başlıyor. Yarı final ikinci karşılaşmasında Samsunspor sahasında Altınordu ile karşılaşacak. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi nefesler tutuldu.

Samsunspor Altınordu maçı ne zaman, hangi kanalda?

Samsun Altınordu karşılaşması 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21:00’de başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Samsun 3. Kez play-off’ta

Samsunspor bu sezon başarılı bir performans sergilese de ilk ikiye giremedi ve play-off turuna kaldı. Kırmızı beyazlılar daha önce 3 kez daha play-off turuna kalmış ve bu elemelerin hiç birinde’e çıkamamıştı.

Altınordu ise tarihinde son olarak 1970 yılında Süper Lig’de yer almış ve bu tarihten sonra hiç Süper Lig’e çıkamamıştı. Altınordu sahasında rakibini 1-0 yenerek Samsun deplasmanına çıkacak. Ev sahibi Samsunspor turu geçmek için rakibini iki farklı skorla yenmekten başka çaresi bulunmuyor.

Samsunspor Altınordu maç özeti

22 Mayıs Cumartesi günü saat 21:00’de başlayacak olan Samsunspor Altınordu karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Samsunspor Altınordu maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.