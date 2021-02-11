Samsun'da silahlı saldırı! İki bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı!

Samsun’da yaşanan silahlı saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri güvenlik ve mobesa kameralarını incelemeye alırken olay ile ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

Alınan bilgilere göre olay, Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Sungurlu Mahallesinde meydana geldi. G.T. (37) isimli şahsa düzenlenen silahlı saldırıda vatandaş iki bacağından vuruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.T.’yi G.Z isimli şahsın vurduğu belirtildi.