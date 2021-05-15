İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş ve üzeri Temmuz ayında aşılanıyor..
Son Dakika
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş...

Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?

Süper Lig'de büyük heyecana sahne olacak maçlar sonucunda bugün şampiyon ortaya çıkacak. Pek çok taraftar tam kapanma sürecinde şampiyonluk kutlamalarının yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 'Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?' sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:54
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Takip Et:

Süper Lig’de şampiyon bugün oynanacak olan karşılaşmalar sonucunda ortaya çıkacak. Ligde lider konumda Beşiktaş 81 puanı ve iki averajla aynı puana sahip Galatasaray’ın önünde bulunuyor. Fenerbahçe ise 79 puanla üçüncü sırada yer alırken şampiyonluk umudunu hala koruyor.

 Şampiyonluk kutlamaları yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından şampiyonluk kutlamalarına ilişkini genelge yayımlandı. Yayınlanan genelgeye göre cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır. Stadyumlarda ise belli bir sayıya kadar seyirci ve görevliye izin verilecek.

Kutlamaya katılıp tam kapanma tedbirlerine uymayan kişiler hakkında idari işlem yapılacaktır.

15 Mayıs Süper Lig maçları saat kaçta?

Göztepe – Beşiktaş maçı beIN SPORTSHD 1(Hakemi Fırat Aydınus)

Galatasaray – H. Yeni Malatyaspor maçı beINSPORTS HD2 (Hakem Cüneyt Çakır)

HK Kayserispor – Fenerbahçe maçı beINSPORTS HD3 (Hakem Halil Umut Meler)

Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı beINSPORTS MAXHD1 (Hakem Hüseyin Göçek)


Son Güncelleme: 15.05.2021 13:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şampiyonluk KutlamalarIçişleri BakanlığıSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Canlı yayın Göztepe BJK maçı saat kaçta?
Canlı yayın Göztepe BJK maçı saat kaçta?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı?
Netflix Fatih Terim Belgesi yayın tarihi belli mi? Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?
Netflix Fatih Terim Belgesi yayın tarihi belli mi? Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kim bu akşam nasıl şampiyon olur? 2021 Şampiyonluk hesaplamaları
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kim bu akşam nasıl şampiyon olur? 2021 Şampiyonluk hesaplamaları

Popüler Haberler

Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Konuşanlar Özge, Gülşen, Nazlı, Esin, Eda ve Uğur kimdir? İnstagram hesapları
İbo Show bu akşam yeni bölüm neden yok? 15 Mayıs İbo Show neden yayınlanmıyor?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi Cansu kimdir, hastalığı ne? Cansu Kalaycıoğlu kaç yaşında?
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? EXXEN Leyla ile Mecnun kadrosunda kimler olacak, eski kadro ile mi devam edecek?
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?
Kırmızı Oda 37. bölüm izle tek parça! Kırmızı Oda son bölüm kesintisiz izle!
Payitaht Abdülhamid 151. bölüm izle TRT1 kesintisiz full tek parça canlı yayın
Seni Çok Bekledim dizisi Ayliz (İrem Helvacıoğlu) kimdir?
Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri
Gaziantep FK Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Rize Beinconnect youtube geniş özeti ve maçın golleri
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Akıncı 20. bölüm izle tek parça! Akıncı son bölüm kesintisiz izle!
Mucize Doktor final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hakan Bulut kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.