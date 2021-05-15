Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?

Süper Lig’de şampiyon bugün oynanacak olan karşılaşmalar sonucunda ortaya çıkacak. Ligde lider konumda Beşiktaş 81 puanı ve iki averajla aynı puana sahip Galatasaray’ın önünde bulunuyor. Fenerbahçe ise 79 puanla üçüncü sırada yer alırken şampiyonluk umudunu hala koruyor.

Şampiyonluk kutlamaları yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından şampiyonluk kutlamalarına ilişkini genelge yayımlandı. Yayınlanan genelgeye göre cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır. Stadyumlarda ise belli bir sayıya kadar seyirci ve görevliye izin verilecek.

Kutlamaya katılıp tam kapanma tedbirlerine uymayan kişiler hakkında idari işlem yapılacaktır.

15 Mayıs Süper Lig maçları saat kaçta?

Göztepe – Beşiktaş maçı beIN SPORTSHD 1(Hakemi Fırat Aydınus)

Galatasaray – H. Yeni Malatyaspor maçı beINSPORTS HD2 (Hakem Cüneyt Çakır)

HK Kayserispor – Fenerbahçe maçı beINSPORTS HD3 (Hakem Halil Umut Meler)

Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı beINSPORTS MAXHD1 (Hakem Hüseyin Göçek)