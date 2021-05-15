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Şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Şampiyonluk kutlamalarında sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı!

İçişleri Bakanlığı, şampiyonluk kutlamalarıyla alakalı yeni bir genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre şampiyonluk kutlamalarının detayları belli oldu. Vatandaşlarımız şampiyonluk kutlamaları olacak mı, sokağa çıkma yasaklarında şampiyonluk kutlaması yapılacak mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:27
Şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Şampiyonluk kutlamalarında sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı!
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Spor Toto Süper Lig’in 42. Hafta mücadeleleri öncesinde şampiyonluk kutlamalarıyla alakalı detaylar belli oldu. Bu akşam Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olan takım belli olacak. İçişleri Bakanlığı, şampiyonluk kutlamalarıyla alakalı yeni bir genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre şampiyonluk kutlamalarının detayları belli oldu. Vatandaşlarımız şampiyonluk kutlamaları olacak mı, sokağa çıkma yasaklarında şampiyonluk kutlaması yapılacak mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Ligin son haftasında İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı. Bu kapsamda valiliklerden gerekli tedbirlerin alınması istenerek kutlamalara izin verilmemesi emredildi. Bu kapsamda verilen limitler çerçevesinde stadyumlara taraftar alınacak. Kutlamalar kalabalık meydan, sokak ve caddelerde yapılmayacak.

Süleyman Soylu’dan Şampiyonluk Kutlaması Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan Bayramı dolayısıyla basın açıklamasında bulundu. Burada İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı olarak görüşen Bakan Soylu, Cumartesi akşamı şampiyonun belli olacağını ve şampiyonluk kutlamalarında gerekli tedbirlerin alınması gerekliliği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Soylu, ‘’Taraftar kardeşlerimizin tıpkı Adana ve Giresunlular gibi kutlamaları minimum düzeyde yapmalarını rica ediyoruz. Büyük kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması gerekliliğini ifade ediyoruz. Bu açıdan şampiyon takım taraftarlarının tüm Türkiye’ye ve dünyaya önek olmasını istiyoruz’’ dedi.


Son Güncelleme: 15.05.2021 12:27
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıŞampiyonluk KutlamasıGenelge
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