Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş'a direkt vize!

Premier Lig'de Villa Park Stadı'na giderek Aston Villa'nın konuğu olan Chelsea'nın 2-1 mağlup olması ve ligi 4'üncü sırada bitirmesi Türkiye Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin kapısından direkt olarak geçmesini sağladı. Siyah-beyazlı ekip Chelsea'nın Aston Villa maçında uğradığı yenilgiyle gelecek sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlama hakkı kazanmış oldu.

Chelsea'nin Premier Ligi'ni 67 puan ile 4'üncü sırada tamamlaması ve Şampiyonlar Ligi'nde kota almasının ardından siyah-beyazlı ekibin önümüzdeki sezonda Kupa 1'e grup aşaması üzerinden katılması kesinleşmiş oldu. 29 Mayıs tarihinde Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde ise her iki takımın önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için girecekleri grup aşamasında boşta kalan Kupa 1 şampiyon kotasını Beşiktaş'ın kullanacağı belirtildi.