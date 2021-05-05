Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oluyor

Avrupa’nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi kupasında 2021 finalisti bu akşam belli olacak. UEFA şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesindeile karşı karşıya geliyor ilk maçı Manchester City 2.01 kazanmıştı. Rövanş maçında nelerin yaşanacağına merak ediliyor. Paris Saint-Germain Manchester City karşılaşması Türkiye saatiyle bu akşam saat 22:00’da beIN Sport haber ekranlarında olacak.

Maçın başlamasına dakikalar kala futbolseverler Manchester City ve Paris Saint-Germain muhtemel ilk 11’lerini merak ediyor. Paris Saint-Germain geçtiğimiz yıl final oynamış ve final maçını kaybetmişti. Bu açıdan bu yılki finali kazanıp şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor. Manchester City ise uzun yıllardan sonra ilk defa finale yükselme imkanı buldu. Onlar da bu kupayı çok istiyor.