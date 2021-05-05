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Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oluyor

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde bu akşam Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. İlk maçı Manchester City 2-1 kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oluyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:51
Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oluyor
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Avrupa’nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi kupasında 2021 finalisti bu akşam belli olacak. UEFA şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City, Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geliyor ilk maçı Manchester City 2.01 kazanmıştı. Rövanş maçında nelerin yaşanacağına merak ediliyor. Paris Saint-Germain Manchester City karşılaşması Türkiye saatiyle bu akşam saat 22:00’da beIN Sport haber ekranlarında olacak.

Maçın başlamasına dakikalar kala futbolseverler Manchester City ve Paris Saint-Germain muhtemel ilk 11’lerini merak ediyor. Paris Saint-Germain geçtiğimiz yıl final oynamış ve final maçını kaybetmişti. Bu açıdan bu yılki finali kazanıp şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor. Manchester City ise uzun yıllardan sonra ilk defa finale yükselme imkanı buldu. Onlar da bu kupayı çok istiyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 04:51
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Anahtar Kelimeler:
Manchester CityParis Saint-Germain
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