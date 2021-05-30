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Şampiyonlar Ligi’nde artık final zamanı

Avrupa’nın ve dünyanın en büyük turnuvalarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde artık final zamanı geldi. Manchester City ile Chelsea, Dragao Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

30 Mayıs 2021 Pazar 01:33
Şampiyonlar Ligi’nde artık final zamanı
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Dünya futbolunun en popüler kulüp tunuvası olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2019’dan sonra yeniden iki İngiliz takımı arasında oynanacak. Portekiz’in Dragao Stadı’nda karşı karşıya gelecek iki ekibin de tek amacı kazanmak.

Manchester City, Pep Guardiola önderliğinde tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu unvanı için sahaya çıkacak. De Bruyne, Benardo Silva, Mahrez ve genç yıldızı Phil Foden gibi oyuncuları ile Manchester City, maçta erken öne geçip üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Manchester’ın mavileri İngiltere Premier Lig’de sezonun sona ermesine haftalar kala şampiyonluğa ulaşmıştı.

Chelsea ise Şampiyonlar Ligi formatı ile oynanmaya başladığından beri bu kupayı sadece 1 kere kazanmıştı. 2012 finalinde Bayen Münih’i kendi evinde oynamasına rağmen Didier Drogba önderliğinde penaltılarla geçmiş ve kupayı kaldırmıştı. Londra temsilcisi, Pulusic, Havertz, Kante ve Mount ile maçı kazanıp kupayı alan taraf olmak istiyor. Chelsea, İngiltere Ligi’nde sezonu 4. sırada tamamlamıştı.

İki takım arasında oynanan 166 maçta Manchester City 58, Chelsea ise 68 defa kazandı. Kalan 40 maç ise berabere sona erdi.

Final maçında İspanyol Hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. Karşılaşma TSİ 22.00’de yayınlanacak ve Bein Sports Haber’den şifresiz olarak gösterilecek.


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:33
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Anahtar Kelimeler:
Manchester CityChelseaUEFA Şampiyonlar Ligi Finali
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