Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesi Alex Ferguson'dan sürpriz ziyaret

Manchester City ile Paris Saint Germain arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde beklenmedik bir ziyaret gerçekleşti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United’in efsane teknik direktörü olan Sir Alex Ferguson City ekibinin kaldığı oteli ziyaret etti.

Manu teknik direktörü Mauricio Pochettino ile yemek yiyerek sohbet eden Ferguson’un ziyareti merak edilmeye başlandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Pochettiono’nun PSG’yi yenmek için Ferguson’u aradığı ve 79 yaşında ki efsane teknik direktörden tavsiye aldığı iddia edildi. 1 saat 20 dakika süren görüşme sonrasında Ferguson PSG kulübü başkanı Nasser Al – Khelaifi ile birlikte otelden ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi yarı finali ne zaman?

İngiliz devi Manchester City ve Fransız devi Paris Saint Germain arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali 4 Mayıs 2021 Salı saat 22.00’da oynanacak. İlk maçta rakibini 2 – 1 yenmeyi başaran City’nin avantajı bulunuyor.