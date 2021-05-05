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Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesi Alex Ferguson'dan sürpriz ziyaret

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelecek Manchester City ve Paris Saint Germain maçı öncesinde Manchester United'in efsane teknik direktörü Alex Ferguson'dan sürpriz bir ziyaret geldi. Ferguson Manu teknik direktörü Pochettino ile uzun bir görüşme yaparken İngiliz basını olaya geniş yer verdi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:53
Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesi Alex Ferguson'dan sürpriz ziyaret
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Manchester City ile Paris Saint Germain arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde beklenmedik bir ziyaret gerçekleşti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United’in efsane teknik direktörü olan Sir Alex Ferguson City ekibinin kaldığı oteli ziyaret etti.

Manu teknik direktörü Mauricio Pochettino ile yemek yiyerek sohbet eden Ferguson’un ziyareti merak edilmeye başlandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Pochettiono’nun PSG’yi yenmek için Ferguson’u aradığı ve 79 yaşında ki efsane teknik direktörden tavsiye aldığı iddia edildi. 1 saat 20 dakika süren görüşme sonrasında Ferguson PSG kulübü başkanı Nasser Al – Khelaifi ile birlikte otelden ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi yarı finali ne zaman?

İngiliz devi Manchester City ve Fransız devi Paris Saint Germain arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali 4 Mayıs 2021 Salı saat 22.00’da oynanacak. İlk maçta rakibini 2 – 1 yenmeyi başaran City’nin avantajı bulunuyor.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:53
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Şampiyonlar LigiYarı FinalRövanşManchester CityParis Saint GermainAlex FergusonZiyaret
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