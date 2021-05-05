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Şampiyonlar Ligi yarı final Chelsea - Real Madrid rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı araştırılmaya başlandı. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi yarı final Chelsea - Real Madrid rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? sorularını araştırıyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:10
Şampiyonlar Ligi yarı final Chelsea - Real Madrid rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Şampiyonlar Ligi final biletini ilk kazanan Manchester City olurken İstanbul’da oynanacak final maçının ikinci takımının kim olacağı araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Chelsea ve Real Madrid 1-1’lik maçın rövanşı için İngiltere’de karşı karşıya gelecek.

İngiliz devi Chelsea’de eksik oyuncu bulunmazken İspanyol devi Madrid’de Carvajal ve Lucas Vazquez’in sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekleri açıklandı.

Chelsea tekdik adamı Thomas Tuchel’in basın toplantısında gündemi Sergio Ramos olurken Tuchel;

‘Burada olmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ramos oynar mı, bu zor bir soru çünkü ben de bilmiyorum. Ramos’un oynaması bir fark yaratır mı, evet çok fazla. Ramos, son yılların en başarılı takımının kaptanlığını yapıyor. Bu kararı kafamıza takmamalıyız. Bence oynayacak ve biz Ramos’a karşı hazırlıklı olacağız.’ Dedi.

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane ise Sergio Ramos için; ‘Kendi oyunumuza sadık kalacağız. Maçın 90 dakikası veya uzatmaları bu şekilde geçecek. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Size Ramos'un oynayıp oynamayacağını ile ilgili bilgi veremem. Bizimle İngiltere'ye geldi. Bu da durumu kısaca iyi demek anlamına geliyor. Tek isteğimiz liderimizin, kaptanımızın sahaya çıkarak bizim için elinden geleni yapması.’ Açıklamalarında bulundu.

Muhtemel 11’ler

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Mount, Chilwell, Pulusic, Wener

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Ramos, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, JR.Vinicius, Benzema

Chelsea – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere'de ki Stamford Bridge Stadyum'unda oynanacacağı kesinleşen Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesi 5 Mayıs 2021 saat 22.00’da beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:10
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