Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Avrupa’nın en önemli futbol organizasyonunda son 16 turunun ilk maçları tamamlanmıştı. Son 16 turunun rövanş maçları ise bugün oynanacak iki maçla başlayacak.

Bugün Juventus ve Porto ile Borussia Dortmund maçlarıyla heyecan kaldığı yerden devam edecek. Son 16 turunun diğer maçları ise şu şekilde;

10 Mart Çarşamba

Liverpool (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

16 Mart Salı

Real Madrid (İspanya) - Atalanta (İtalya)

Manchester City (İngiltere) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

17 Mart Çarşamba

Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

Bayen Münih (Almanya) - Lazio (İtalya)

Son 16 turu rövanş maçlarında 10 Mart Çarşamba günü karşılaşacak olan takımlardan Liverpool, Leipzig’i 2-0’la geçmişti. Alman ekibi rövanşta iki farklı skorla kazanmak için sahaya çıkacak. 10 Mart Çarşamba gününün diğer maçında ise ilk maçta 4-1’lik ağır bir yenil alan Barcelona rövanşta her şeyini ortaya koyacak.

Öte yandan son şampiyon Bayen Münih 4-1 kazandığı Lazio maçının rövanşında favori olarak gösteriliyor.