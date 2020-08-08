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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona Napoli'yi konuk ediyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları devam ediyor. Bu akşam oynanacak iki maçla son 16 turu tamamlanacak. Bayern Münih- Chealsea ve Barcelona-Napoli maçlarının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:35
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona Napoli'yi konuk ediyor
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Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesi kapsamında bu akşam iki maç gerçekleşecek.

Alman temsilcisi Bayen Münih sahasında Chelsea’yi ağırlayacak. 22.00’de oynanacak karşılaşma öncesi avantaj Alman temsilcisinde. İngiliz ekibinin turu geçmesi için maçı 4 farklı kazanması gerekiyor. Bayen Münih’de karşılaşma öncesi Pavard ve yeni transfer Sane kadroda yer almazken, İngiliz ekibinde Pulusic, Azpilicueta, Pedro, Willian ve Gilmour sakatlığı, Alonso ve Jorginho ise cezaları nedeniyle yer alamayacak.


Maç Beinsport 2 ekranlarında yayınlanacak.

Bu akşamın bir diğer karşılaşması da Barcelone ve Napoli arasında gerçekleşecek. İtalya’da 1-1’lik skorun ardından kendi sahasında turu geçmek isteyen Katalan temsilcisinde Busquets, Vidal, Dembele ve Umtiti karşılaşmada yer almazken, konuk ekipte ise Maksimovic ve Insigne’nin durumu belirsizliğini koruyor.

Barcelona Napoli karşılaşması Beinsport 1 ekranlarında saat 22.00’de yayınlanırken, karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.



Son Güncelleme: 08.08.2020 16:35
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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiBarcelonaNapoli
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