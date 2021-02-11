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Şampiyonlar Ligi son 16 maçları tek maç mı olacak, hangi takımlar eşleşti?

Şampiyonlar ligi takım eşleşmelerini merak edenler için haberimizde bilgilendirme yaptık.

11 Şubat 2021 Perşembe 15:52
Şampiyonlar Ligi son 16 maçları tek maç mı olacak, hangi takımlar eşleşti?
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Dünya futbol yıldızlarının  yer aldığı en çok takip edilen lig olan Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi yapıldı. Futbol severler kura çekimini heyecanla takip etti. Altı maç sonrasında son 16 turuna yükselen takımlar, İstanbul’a final maçları için gidecek.

Eşleşmeler:

  • B.Monchengladbach-Manchester City
  • Lazio-Bayen Münih
  • Atletico Madrid-Chelsea
  • Leipzig-Liverpool
  • Porto-Juventus
  • Barcelona-Paris Saint Germain
  • Sevilla-Borussia Dortmund
  • Atalanta-Real Madrid

 

Maç tarihleri:

İlk karşılaşmalar 16-17 ve 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ise 9-10 ve 16-17 Mart tarihinde yapılacak. Seribaşı takımları kendi sahalarında rövanş maçı oynayacak. BU grupta eşleşmeyecek olanlar ise aynı grup ve ülke takımları.

Seribaşı olan takımlar

: Bayen Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa)

Seribaşı olmayan takımlar

: Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)

Covid-19 sebebi ile geçen sezonda tek maç sistemi uygulanmıştı. Bu sezonda tek maç uygulanmayacak. Tüm maçlar rövanşlı devam edecek.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 15:52
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Anahtar Kelimeler:
ŞampiyonlarLigiTakımEşleşmeleriLig
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