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Şampiyonlar ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor? Maç tarihleri belli oldu

Futbolda en çok merak edilen konular arasında yer alan ve ilgi gören UEFA Şampiyonlar Ligi’dir. 2021 yılı için Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Futbol severlerin heyecanla beklediği son 16 maç tarihleri belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi son 16 turu hangi takımlar eşleşti? Tüm ayrıntılar haberimizde

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:25
Şampiyonlar ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor? Maç tarihleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur son 16 karşılaşmaları son olarak 16 ve17 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. 2021 yılı için ilk Şampiyonlar Ligi maçları 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Şubat’ta gerçekleşecek. Futbolseverler tarafından merakla beklenen son 16 maç tarihleri belli oldu.  Sonucu  özellikle  merak edilen eşleşmelerden bir tanesi Barcelona ile Paris - Saint Germain oldu.

2017 yılında Şampiyonlar Ligi 2. Turunda karşı karşıya gelen bu iki ekip unutulmaz bir tur mücadelesi verdiler. Barcelona deplasmanında aldığı 4-0 ağır yenilginin karşılığını son dakikada Sergio Roberto’nun golüyle 6-1 kazanarak inanılmaz bir geri dönüşe ev sahipliği yapmıştı. Birçok kişi tarafından merak edilen tur maçlarının tarihleri belli oldu.

 16 Şubat ve 17 Şubat tarihlerinde 4 karşılaşma yaşanacak.

 Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşme ve tarihleri!

  • Borussia Mönchengladbach - Manchester City : 24 Şubat 2021
  • Lazio - Bayen Münih : 23 Şubat 2021
  • Atletico Madrid - Chelsea : 23 Şubat 2021
  • Leipzig - Liverpool : 16 Şubat 2021
  • Porto - Juventus : 17 Şubat 2021
  • Barcelona - Paris Saint-Germain : 16 Şubat 2021
  • Sevilla - Borussia Dortmund : 17 Şubat 2021
  • Atalanta - Real Madrid : 24 Şubat 2021

16 Şubat ve 17 Şubat tarihlerinde hangi maçlar olacak?

Barcelona - Paris Saint-Germain : 16 Şubat 2021

Leipzig - Liverpool : 16 Şubat 2021

Porto - Juventus : 17 Şubat 2021

Sevilla - Borussia Dortmund : 17 Şubat 2021

 

 

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:25
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Şampiyonlar LigiUEFASon 16MaçFutbol
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