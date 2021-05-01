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Şampiyonlar Ligi PSG Manchester City rövanş maçı ne zaman?

PSG ve Man City geçen hafta karşı karşıya geldi Manchester City'nin maçtan galip ayrılmasıyla bir sonraki PSG ve Manchester City rövanş maçının ne zaman oynanacağı merak edildi. Manchester City ve PSG Rennes karşılaşmasının rövanş maçının tarihi ne olacak? Manchester City ve PSG maçı rövanş maçı hangi gün oynanacak? İşte merak edilen maçın tarihi...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:50
Şampiyonlar Ligi PSG Manchester City rövanş maçı ne zaman?
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28 Nisan'da oynan PSG-M. City Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı Beinsport'ta ücretsiz ve şifresiz bir şekilde yayınlandı.Karşlaşmada PSG'nin kaydettiği gol 15. dakikada Marquinhos ile oldu. Maç son erince futbolseverler tarafından PSG-Manchester City rövanş maçının tarihi merak edildi. PSG-Manchester City rövanş maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

PSG-Manchester City rövanş maçı ne zaman oynanacak?

PSG-Lens Maçı, 1 Mayısıs Cumartesi günü oynanacak.

PSG Manchester City maçı ise 4 Mayısıs tarihinde gerçekleşecek.

PSG'nin diğer maçları

Rennes ile 9 Mayısıs, Montpellier ile 12 Mayısıs,Reims ile 16 Mayısıs tarihinde karşılaşmalar oynanacak.




Son Güncelleme: 01.05.2021 18:50
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RövanşPSGMANCITY
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