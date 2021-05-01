Şampiyonlar Ligi PSG Manchester City rövanş maçı ne zaman?

28 Nisan'da oynan PSG-M. City Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı Beinsport'ta ücretsiz ve şifresiz bir şekilde yayınlandı.Karşlaşmada PSG'nin kaydettiği gol 15. dakikada Marquinhos ile oldu. Maç son erince futbolseverler tarafından PSG-Manchester City rövanş maçının tarihi merak edildi. PSG-Manchester City rövanş maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

PSG-Manchester City rövanş maçı ne zaman oynanacak?

PSG-Lens Maçı, 1 Mayısıs Cumartesi günü oynanacak.

PSG Manchester City maçı ise 4 Mayısıs tarihinde gerçekleşecek.

PSG'nin diğer maçları

Rennes ile 9 Mayısıs, Montpellier ile 12 Mayısıs,Reims ile 16 Mayısıs tarihinde karşılaşmalar oynanacak.