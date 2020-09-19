Şampiyonlar Ligi Merih Demiral videosu paylaştı!

Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabında Merih Demiral ile ilgili görsel paylaşılması pek çok kişiyi meraklandırdı. Merih’in Bayen Leverkusen’e karşı gösterdiği inanılmaz performansını paylaşan Şampiyonlar Ligi Resmi Twitter hesabı ‘yetenek’ notunu düşmeyi ihmal etmedi.

’un geçtiğimiz sezon Bayen Leverkusen’i deplasmanda 2-0 yendiği maçta gösterdiği performans ile maçın en değerli oyuncusu seçilen Merih Demiral’ı paylaşması heyecanlandırdı. Paylaşıma ‘Merih Demiral'in Bayer Leverkusen karşısındaki yeteneğine bir bakış’ notu düşülürken aynı zamanda Merih’in fotoğrafı da paylaşıldı.