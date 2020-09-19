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Şampiyonlar Ligi Merih Demiral videosu paylaştı!

İtalyan devi Juventus forması giyen Merih'in geçtiğimiz sezon Bayern Leverkusen'e karşı sergilediği oyun Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 15:05
Şampiyonlar Ligi Merih Demiral videosu paylaştı!
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Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabında Merih Demiral ile ilgili görsel paylaşılması pek çok kişiyi meraklandırdı. Merih’in Bayen Leverkusen’e karşı gösterdiği inanılmaz performansını paylaşan Şampiyonlar Ligi Resmi Twitter hesabı ‘yetenek’ notunu düşmeyi ihmal etmedi.


Juventus’un geçtiğimiz sezon Bayen Leverkusen’i deplasmanda 2-0 yendiği maçta gösterdiği performans ile maçın en değerli oyuncusu seçilen Merih Demiral’ı paylaşması heyecanlandırdı. Paylaşıma ‘Merih Demiral'in Bayer Leverkusen karşısındaki yeteneğine bir bakış’ notu düşülürken aynı zamanda Merih’in fotoğrafı da paylaşıldı.

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 15:05
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Anahtar Kelimeler:
JuventusŞampiyonlar LigiMerih Demiral
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