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Şampiyonlar Ligi eşleşmesi Leipzig-Liverpool maçına koronavirüs engeli!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu 16 Şubat'ta başlayacak. Bu maçlardan en önemlisi Leizpig-Liverpool karşılaşması olacak, ancak İngiltere'den uçuşlar birçok ülkeye uçmayı durdurdu ve İngiltere koronavirüs mutasyonları için en yaygın ülkelerden biri durumunda.

05 Şubat 2021 Cuma 00:43
Şampiyonlar Ligi eşleşmesi Leipzig-Liverpool maçına koronavirüs engeli!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda, 16 Şubat'ta Leizpieger, normalde Liverpool'u Almanya'da ağırlayacaktı. Ancak Almanya, koronavirüs üzerindeki kısıtlamaları genişletti ve İngiltere'den 17 Şubat'a uçuşları kabul etmeyi reddetti, bu da Liverpool'un Almanya'ya girmesini engelledi. Henüz bu duruma bir çözüm bulunamadı.

Alman takımının İngiltere'ye gelip ilk maçlarını Londra'da veya Liverpool'un memleketi Anfield'da oynaması bir seçenek. Leipzig herhangi bir çözümü kabul etmezse, başarısızlık olarak değerlendirilecek.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Leipzig'in Liverpool'un Almanya'ya girmesi talebi Alman hükümeti tarafından reddedildi. Leipzig'in UEFA'ya tarafsız saha başvurusu sunması bekleniyor.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:43
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Anahtar Kelimeler:
LeipzigLiverpoolKoronavirüs
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