Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri hangi takımlar maç yapacak?

Avrupa’nın ve dünyanın en çok izlenen futbol tunuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Heyecan dolu karşılaşmalar izleyicileri bekliyor. Eşleşmeleri milli futbolcumuz Hamit Altıntop çekti. Kura çekimi her zamanki gibi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Çeyrek Final

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayen Münih - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Liverpool

Olası Yarı Final

Bayen Münih - PSG eşleşmesinin galibi Manchester City - Borussia Dortmund maçının galibi ile oynayacak. Real Madrid - Liverpool eşleşmesinin galibi ise Porto – Chelsea karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

Çeyrek final mücadeleleri 6-7 Nisan tarihleri ile 13-14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Kupa finali 27 Mayısıs 2021 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Kupayı son olarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain’i 1-0 yenen Alman devi Bayen Münih aldı. Kupa tarihinde kupayı en çok kaldıran takım ise İspanyol ekibi Real Madrid olmaktadır. Real Madrid bu kupayı 13 kez kaldırdı. İtalyan temsilcisi Milan ise 7 kez kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Liverpool 6 kez, Bayen Münih 6 kez, Barcelona ise 5 kez kupayı kaldırma başarısı gösterdi.