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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri hangi takımlar maç yapacak?

Dünyanın en çok izlenen futbol turnuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Heyecan dolu karşılaşmalar izleyicileri bekliyor.

19 Mart 2021 Cuma 22:23
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri hangi takımlar maç yapacak?
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Avrupa’nın ve dünyanın en çok izlenen futbol tunuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Heyecan dolu karşılaşmalar izleyicileri bekliyor. Eşleşmeleri milli futbolcumuz Hamit Altıntop çekti. Kura çekimi her zamanki gibi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Çeyrek Final

  • Manchester City - Borussia Dortmund
  • Porto - Chelsea
  • Bayen Münih - Paris Saint-Germain
  • Real Madrid - Liverpool

Olası Yarı Final

Bayen Münih - PSG eşleşmesinin galibi Manchester City - Borussia Dortmund maçının galibi ile oynayacak. Real Madrid - Liverpool eşleşmesinin galibi ise Porto – Chelsea karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

Çeyrek final mücadeleleri 6-7 Nisan tarihleri ile 13-14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Kupa finali 27 Mayısıs 2021 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Kupayı son olarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain’i 1-0 yenen Alman devi Bayen Münih aldı. Kupa tarihinde kupayı en çok kaldıran takım ise İspanyol ekibi Real Madrid olmaktadır. Real Madrid bu kupayı 13 kez kaldırdı. İtalyan temsilcisi Milan ise 7 kez kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Liverpool 6 kez, Bayen Münih 6 kez, Barcelona ise 5 kez kupayı kaldırma başarısı gösterdi.



Son Güncelleme: 19.03.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligiçeyrek Final
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