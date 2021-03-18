Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tek maç mı, rövanş maçları olacak mı?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde kura çekimleri tamamlandı. Ardından eşleşmelerin sonucu belli oldu. Son durumda Salı ve Çarşamba günü karşılaşacak olan son 16 turu karşılaşmaları ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeki takımlar belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan kura çekimi ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü saat 14.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Bayen Münih

Dortmunda

Real Madrid

PSG

Porto

Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı final: 27-28 Nisan, 4-5 Mayısıs 2021

Final: 29 Mayısıs (İstanbul)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı rövanş maçları oynanacak mı?

Şampiyon Ligi'nde çeyrek final ve yarı final maçları tek maçlı eliminasyon sistemi ile oynanılacak. Bu durumda rövanş maçı oynanmayacak.