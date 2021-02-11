Şampiyonlar Ligi 2021 son 16 maçları tek maç mı olacak, hangi takımlar eşleşti?

Dünya futbol yıldızlarının yer aldığı en çok takip edilen lig olan Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi yapıldı. Futbol severler kura çekimini heyecanla takip etti. Altı maç sonrasında son 16 turuna yükselen takımlar, İstanbul’a final maçları için gidecek.

Eşleşmeler:

B.Monchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayen Münih

Atletico Madrid-Chelsea

Leipzig-Liverpool

Porto-Juventus

Barcelona-Paris Saint Germain

Sevilla-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Maç tarihleri:

İlk karşılaşmalar 16-17 ve 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ise 9-10 ve 16-17 Mart tarihinde yapılacak. Seribaşı takımları kendi sahalarında rövanş maçı oynayacak. BU grupta eşleşmeyecek olanlar ise aynı grup ve ülke takımları.

Seribaşı olan takımlar

Seribaşı olmayan takımlar

: Bayen Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa)

: Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)

Covid-19 sebebi ile geçen sezonda tek maç sistemi uygulanmıştı. Bu sezonda tek maç uygulanmayacak. Tüm maçlar rövanşlı devam edecek.