Şampiyon Rangers yenilgisiz bitirdi

İskoçya Ligi’nde 7 Mart 2021’de şampiyonluğunu ilan eden Rangers, şampiyonluk grubu maçında Ibrox Stadyumu’nda Aberdeen takımını konuk etti.’ın öğrencileri maçı 4-0 kazanarak sezonu 102 puan ile ikinci sırada bulunan ezeli rakibi Celtic’e 25 puan fark ataraktamamlayarak eşine zor rastlanacak bir performansa imza attı. Evindeki 20 maçın tamamını kazanan Rangers, Premiership’te oynadığı 38 maçta 32 galibiyet ile 6 beraberlik aldı, rakip filelere 92 gol gönderirken kalesinde 13 gole engel olamadı.

Celtic’in 10 yıllık şampiyonluk serisine son veren Glasgow temsilcisi, Aberdeen maçının ardından gerçekleştirilen tören ile kupasına kavuştu. Maviler 55. İskoçya şampiyonluğunu, tüm kulvarlarda ise 117 kupasını kazanmış oldu.