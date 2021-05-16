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Şampiyon Rangers yenilgisiz bitirdi

İskoçya Premier Ligi’nde (Premiership) haftalar önce şampiyon olan Glasgow Rangers, son hafta karşılaşmasında evinde Aberdeen’i 4-0 mağlup ederek ligi yenilgisiz bitirdi.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:10
Şampiyon Rangers yenilgisiz bitirdi
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İskoçya Ligi’nde 7 Mart 2021’de şampiyonluğunu ilan eden Rangers, şampiyonluk grubu maçında Ibrox Stadyumu’nda Aberdeen takımını konuk etti. Steven Gerrard’ın öğrencileri maçı 4-0 kazanarak sezonu 102 puan ile ikinci sırada bulunan ezeli rakibi Celtic’e 25 puan fark atarak nağmağlup tamamlayarak eşine zor rastlanacak bir performansa imza attı. Evindeki 20 maçın tamamını kazanan Rangers, Premiership’te oynadığı 38 maçta 32 galibiyet ile 6 beraberlik aldı, rakip filelere 92 gol gönderirken kalesinde 13 gole engel olamadı.

Celtic’in 10 yıllık şampiyonluk serisine son veren Glasgow temsilcisi, Aberdeen maçının ardından gerçekleştirilen tören ile kupasına kavuştu. Maviler 55. İskoçya şampiyonluğunu, tüm kulvarlarda ise 117 kupasını kazanmış oldu.


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
Glasgow RangersSteven GerrardNağmağlup
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