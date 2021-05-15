Şampiyon Manchester City yine kazandı

İngiltere’de şampiyon Manchester City, bu hafta Newcastle United deplasmanında oynadı. Bol pozisyonlu ve gollü karşılaşmada City 4-3 kazandı.

Maçtan Anlar

Newcastle United, maça baskılı başlayarak 25. dakikada Emil Krafth’ın golüyle 1-0 öne geçti. Gol yedikten kısa bir süre sonra baskıyı lehine çeviren Pep Guardiola’nın öğrencileri Joao Cancelo’nun 39. dakikada, genç Ferran Torres’in 42. dakikada attığı goller ile 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. İlk yarı tam biterken Newcastle bir penaltı kazandı ve Brezilyalı Joelinton 45+6’da penaltıyı gole çevirerek beraberlik golünü yakaladı. İlk yarı 2-2’lik skorla sona erdi.

Newcastle United, ikinci yarıda da bir penaltı kazandı. 62. dakikada topun başına geçen Joe Willock’un penaltısını ilk pozisyonda kaleci Ederson kurtarsa da Willock dönen topu filelere göndermeyi başararak takımını 3-2 öne geçirdi. Manchester City ilk yarıdaki gibi geriye düştükten sonra toparlanarak Ferran Torres’in 64 ve 66. dakikalarda attığı gollerle maçı 4-3 kazanmasını bildi.

Manchester City puanını 83 yaparken, Newcastle United 39 puanda kaldı.