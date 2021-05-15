Şampiyon Manchester City yine kazandı

İngiltere’de şampiyon Manchester City, bu hafta Newcastle United deplasmanında oynadı. Bol pozisyonlu ve gollü karşılaşmada City 4-3 kazandı.
Maçtan Anlar
Newcastle United, ikinci yarıda da bir penaltı kazandı. 62. dakikada topun başına geçen Joe Willock’un penaltısını ilk pozisyonda kaleci Ederson kurtarsa da Willock dönen topu filelere göndermeyi başararak takımını 3-2 öne geçirdi. Manchester City ilk yarıdaki gibi geriye düştükten sonra toparlanarak Ferran Torres’in 64 ve 66. dakikalarda attığı gollerle maçı 4-3 kazanmasını bildi.
Manchester City puanını 83 yaparken, Newcastle United 39 puanda kaldı.
Son Güncelleme: 15.05.2021 10:29