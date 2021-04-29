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Samet Aybaba'dan şampiyonluk yorumu

Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, şampiyonluk adına iddialı konuştu. Aybaba, şampiyon olmaları halinde tüm Adana halkının evlerinin önünde tur atacaklarını söyledi.

29 Nisan 2021 Perşembe 11:34
Samet Aybaba'dan şampiyonluk yorumu
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TFF 1. Ligde mücadele eden Adana Demirspor, son hafta mücadelesinde Tuzlaspor’u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, şampiyonluk adına iddialı konuştu. Aybaba, şampiyon olmaları halinde tüm Adana halkının evlerinin önünde tur atacaklarını söyledi.

Aldıkları galibiyet sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, takım olarak çok büyük bir heyecan içerisinde olduklarını ve şampiyonluğa emin adımlarla gitmek istediklerini ifade etti. Tamamen son iki haftada kazanmaya odaklı bir takım olmak istediklerini ifade eden Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, şampiyonluğun kolay olmadığını, şampiyon oldukları zaman bu şampiyonluğu tüm Adana halkıyla beraber yaşamak istediklerini ifade ederek, şampiyonluk turunu tüm Adanalılarla birlikte yapmak istediklerini söyledi.




Son Güncelleme: 29.04.2021 11:34
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Anahtar Kelimeler:
Samet AybabaAdana Demirspor
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