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Salih Uçan'a Beşiktaş'tan teklif var

Eski başarılı futbolculardan olan şimdi ise Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın gelecek sezon için takımına yeni oyuncular arıyor. Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Yalçın'ın dikkatinden kaçmadı. Sergen Yalçın'ın gelecek sezon için düşündüğü isimin detayları haberimizde yer aldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 23:23
Salih Uçan'a Beşiktaş'tan teklif var
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Süper Lig'de 1. sırada bulunan Galasarayın hemen arkasında yer alan Beşiktaş gelecek sezon için hazırlıklara başladı. Eski futbolcu olan ve şu an Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan ve Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getiren Sergen Yalçın, şu anki sezon bitmeden gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Dorukhan Toköz'ün henüz sözleşme uzatmaması nedeniyle altenatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'da adeta yeniden doğarak başarılar elde eden Salih Uçan'ı gündemine aldı.

Salih Uçan'ın kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından ismi Galatasaray ile anıldı. Ancak Beşiktaş'ın dikkatini çeken Uçan Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilenmesini sağladı. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu hangi takımı ile yoluna devam edecek sorusu ise merak konusu halinde. Bu sezon 29 maça çıkan Salih, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 23:23
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