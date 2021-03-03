Salih Uçan'a Beşiktaş'tan teklif var

Süper Lig'de 1. sırada bulunan Galasarayın hemen arkasında yer alan Beşiktaş gelecek sezon için hazırlıklara başladı. Eski futbolcu olan ve şu an Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan ve Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getiren Sergen Yalçın, şu anki sezon bitmeden gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Dorukhan Toköz'ün henüz sözleşme uzatmaması nedeniyle altenatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'da adeta yeniden doğarak başarılar elde eden Salih Uçan'ı gündemine aldı.

Salih Uçan'ın kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından ismi Galatasaray ile anıldı. Ancak Beşiktaş'ın dikkatini çeken Uçan Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilenmesini sağladı. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu hangi takımı ile yoluna devam edecek sorusu ise merak konusu halinde. Bu sezon 29 maça çıkan Salih, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.