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Salih Uçan için Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'de devreye girdi!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın takipte olduğu ancak siyah-beyazlıların bir adım daha olduğu Salih Uçan'a eski kulübü Fenerbahçe de göze aldı. Salih, sosyal medyadan Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş'ı takip etmeye başladı.

11 Mayıs 2021 Salı 14:14
Salih Uçan için Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'de devreye girdi!
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Emre Belözoğlu'nun sistemi içerisinde oldukça önemli bir oyuncu olan Jose Sosa'nın haziran ayı içerisinde 36 yaşında olacak olmasından dolayı kanaryanın altenatif olarak düşündüğü ve 27 yaşında olan futbolcuyu bu bölgede düşündüğü vurgulandı. Uçan, sosyal medyadan Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş'ı takip etmeye başladı.

Bu sezon Alanyaspor ile çıktığı toplam 40 karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yapan yıldız oyuncu 2012 yılında Buca'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş buradansa 2014 yılında İtalyan ekibi Roma'ya gitmişti.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:14
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Anahtar Kelimeler:
Salih UçanGalatasarayFenerbahçeBeşiktaşSosaEmreAlanyaspor
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