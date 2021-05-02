Salih Uçan Beşiktaş'la anlaştı mı?

Spor Toto Süer Lig’ de lider olan Beşiktaş gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Orta saha bölgesine takviye almak isteyen siyah beyazlı kulüp ligin flaş ekiplerinden olan Aytemiz Alanyaspor’ un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sezon sonundan itibaren sözleşme imzalanacak.

Sabah Gazetesi’ne göre Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın’ın Salih Uçan’ı Beşiktaş’ın alması için yönetimden özellikle istekte bulundu. Salih Uçan’ın Beşiktaş için Almanya’daki bazı kulüplerin tekliflerinin yanında Galatasaray ve Trabzonspor’dan aldığı teklifleri de Beşiktaş’a gitmek istediği için reddettiği belirtildi.

Kariyerinde sırasıyla Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Aytemiz Alanyaspor’da top koşturan başarılı oyuncu bu sezon ligde 34 maçta 2 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.