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Salih Uçan Beşiktaş'la anlaştı mı?

Spor Toto Süper Lig’in flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’un 27 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan’ın sezon sonu için Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi. Başarılı oyuncu Salih Uçan sezon sonunda kartal olacak. Futbolseverler Salih Uçan Beşiktaş'la anlaştı mı sorusunun cevabını merak ediyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 17:09
Salih Uçan Beşiktaş'la anlaştı mı?
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Spor Toto Süer Lig’ de lider olan Beşiktaş gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Orta saha bölgesine takviye almak isteyen siyah beyazlı kulüp ligin flaş ekiplerinden olan Aytemiz Alanyaspor’ un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sezon sonundan itibaren sözleşme imzalanacak.

Sabah Gazetesi’ne göre Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın’ın Salih Uçan’ı Beşiktaş’ın alması için yönetimden özellikle istekte bulundu. Salih Uçan’ın Beşiktaş için Almanya’daki bazı kulüplerin tekliflerinin yanında Galatasaray ve Trabzonspor’dan aldığı teklifleri de Beşiktaş’a gitmek istediği için reddettiği belirtildi.

Kariyerinde sırasıyla Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Aytemiz Alanyaspor’da top koşturan başarılı oyuncu bu sezon ligde 34 maçta 2 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.




Son Güncelleme: 02.05.2021 17:09
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAlanyasporSalih Uçan
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