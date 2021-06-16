Salih Uçan Beşiktaş’a imza atmak için geliyor

Alanyaspor ile başarılı bir sezon geçiren ve transferin gözde isimlerinden biri olanile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonu itibariyle sözleşmesinin sona ermesi ve transferde bonservis ödenmeyecek olması Salih’i transferde öne çıkarıyor. Üç büyük takımın da transfer listesinde olan Salih Uçan Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ milli futbolcunun menajeriyle sözleşmedeki pürüzleri giderdiklerini ve Pazartesi günü kesin anlaşma için bir araya geleceklerini ifade etti. Salih Uçan geçen sezon Alanyaspor’un çıkışındaki en önemli isimlerden biriydi.