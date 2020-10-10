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Sakaryaspor'un Tatangaları Uğur Akkuş hakkında açıklama yaptı! Teşekkür ederiz

Sakaryaspor taraftarına maske göndereceğini açıklayan Uğur Akkuş adına, ünlü taraftar grubu Tatangalar açıklama yaptı. Uğur Akkuş'a teşekkür eden Tatangalar, taraftarlara seslendi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:04
Sakaryaspor'un Tatangaları Uğur Akkuş hakkında açıklama yaptı! Teşekkür ederiz
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Geçtiğimiz günlerde Sakaryaspor’un ünlü taraftar grubu Tatangalar hakkında açıklamalarda bulunan Uğur Akkuş, taraftarlar için 50 bin maske yollayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Sakaryaspor taraftar grubundan bir açıklama geldi.


Ünlü taraftar grubu Tatangalar yaptığı açıklamada, maskeye ihtiyaçlarının olmadığını belirtirken, İş Adamı Uğur Akkuş’un maske düşüncesine teşekkür eden Tatangalar, şampiyonluk yolundaki Sakaryaspor adına birlik ve beraberlik dışındaki tüm söylemlerden taraftarların uzak durmasını rica etti.

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 18:04
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Anahtar Kelimeler:
SakaryasporTatangalarUğur Akkuş
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