Sakaryaspor'un Tatangaları Uğur Akkuş hakkında açıklama yaptı! Teşekkür ederiz

Geçtiğimiz günlerde Sakaryaspor’un ünlü taraftar grubu Tatangalar hakkında açıklamalarda bulunan Uğur Akkuş, taraftarlar için 50 bin maske yollayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Sakaryaspor taraftar grubundan bir açıklama geldi.

Ünlü taraftar grubu Tatangalar yaptığı açıklamada, maskeye ihtiyaçlarının olmadığını belirtirken, İş Adamı Uğur Akkuş’un maske düşüncesine teşekkür eden Tatangalar, şampiyonluk yolundaki Sakaryaspor adına birlik ve beraberlik dışındaki tüm söylemlerden taraftarların uzak durmasını rica etti.