Şahinbey Belediye spor şampiyonlar ligi şampiyonu oldu!

Bu yıl Gaziantep’te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Şahinbey Belediye spor kazandı. Akkent Spor Kompleksi’nde gerçekleşen finalde 2 maç oynandı. 2 maçın ardından Şahinbey ile Legia Varşova finale yükseldiler. Finalin 6. Dakikasında Bartosz Eastowsk’in attığı golle öne geçen Varşova ekibine cevap Antep temsilcisinden gecikmedi, 13. Dakikada Fatih Şentürk ile yanıt veren Şahinbey Belediye spor golün hemen ardından 2. Golü Kudrad Khudoykulov ile buldu ve ilk yarı bu golün ardından 2-1’lik skorla bitti. Maçın son uzatma dakikalarında Fatih Şentürk kendisinin 2. Takımının ise 3. Golünü kaydederek takımını şampiyonluğa taşıdı.

Şampiyonluk Filistin için

Maçın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şahinbey kulübü başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu aradı ve oyuncuları tebrik etti. Ardından takım oyuncuları ve takımın hocasıyla da konuşan Erdoğan takımın başarılarının devamını istediğini söyledi. Kulüp başkanı Mehmet Tahmazoğlu Erdoğan’a teşekkür ederek kupanın Filistinlilere armağan edildiğini söyledi.

Halaylarla kutladılar

Karşılaşmanın bitimiyle göz yaşı döken oyuncular seremoni de kupa ve madalyalarını aldıktan sonra taraftarlarla birlikte davul zuna ile halay çekerek şampiyonluklarını kutladılar.