Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlık seçimine ilişkin verdiği yanıtla gündem oldu:

Fenerbahçe'de mayıs ayı içerisinde düzenlenecek olan kongreye sayılı günler kaldı. Başkanlık seçiminde tam 28.528 kişi oy verecek. Ali Koç'un tekrardan aday olacağı düşünülürken, Saadettin Saran'ın 'rahat ol' paylaşımıysa dikkatleri çekti. Adaylar arasında yer alacağı düşünülen Aziz Yıldırım zamanındaki yönetici Selim Kosif, böyle bir düşüncesinin bulunmadığını belirtmişti. Aday olacağı düşünülen bir diğer eski yönetici İlhan Ekşioğlu'ndansa bir ses çıkmadı.

Çoğunluk sağlanmazsa 5-6 Haziran

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceği duyurulurken, yeterli çoğunluk sağlanmaması durumundaysa seçimin 5-6 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği vurgulandı. İsmi her kongre öncesi Fenerbahçe başkanlığı için anılan Saadettin Saran'ın Instagram'da bir takipçisine verdiği yanıtsa sosyal medya üzerinde konuşulan konular arasında yer aldı. Saran'a, Koç döneminde çok umutlu olduklarını ama hüsrana uğradıklarını söyleyen takipçi, aynı durumu Saran'da da yaşayabileceklerini yazdı. Saran bu yanıta, 'Rahat ol' cevabını vererek başkanlığa yeşil ışık yaktı.