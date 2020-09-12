Sabri Sarıoğlu'ndan son dakika Arda Turan ve Etebo değerlendirmesi

Galatasaray’ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu, Arda Turan ve Etebo hakkında değerlendirmelerde bulundu.
‘’Taylan beğendiğim bir oyuncu.’’
Sarıoğlu, Taylan hakkında yaptığı yorumlardaysa orta sahada tek başına iyi göründüğünü belirterek beğendiği bir oyuncu olduğunu belirtti. Galatasaray formasının büyük bir sorumluluk olduğunu aktaran Sarıoğlu ‘’İnşallah taşır.’’ değerlendirmesinde bulundu.
Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Etebo’ya şans tanınmaması hakkında konuşan Sarıoğlu, oyuncunun yeni geldiği için tercih edilmemiş olabileceğini aktardı.
Son Güncelleme: 12.09.2020 21:57