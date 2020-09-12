Sabri Sarıoğlu'ndan son dakika Arda Turan ve Etebo değerlendirmesi

Galatasaray’ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu, Arda Turan ve Etebo hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘’Taylan beğendiğim bir oyuncu.’’

Turan’ın ilk maçlarda zorluk yaşayabileceğini söyleyen Sarıoğlu, yakın zamanda karşılaştıklarını ve fiziksel olarak iyi olduğunu belirtti. Turan’ın oynadıkça daha üst seviyelere çıkabileceğini ve kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğunu belirten Sarıoğlu, ‘’Eski Arda’yı geri döndürmek isteyecek. İlk başta zorlanacaktır.’’ diye konuştu.

Sarıoğlu, Taylan hakkında yaptığı yorumlardaysa orta sahada tek başına iyi göründüğünü belirterek beğendiği bir oyuncu olduğunu belirtti. Galatasaray formasının büyük bir sorumluluk olduğunu aktaran Sarıoğlu ‘’İnşallah taşır.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Etebo’ya şans tanınmaması hakkında konuşan Sarıoğlu, oyuncunun yeni geldiği için tercih edilmemiş olabileceğini aktardı.