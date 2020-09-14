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Sabri Sarıoğlu'ndan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili çarpıcı açıklama!

Yeni sezonda beIN SPORTS'da yorumcu olacak olan Sabri Sarıoğlu ilk canlı yayınında ki açıklamaları ile gündemde yerini aldı. Hasan Ali Kaldırım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Sarıoğlu, Hasan Ali'ye haksızlık yapıldığını dile getirdi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 23:48
Sabri Sarıoğlu'ndan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili çarpıcı açıklama!
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Futbolu bırakarak emekli olduktan sonra kulüpte yöneticiliğe girmeyen Sabri Sarıoğlu merak edilirken yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumcu olması pek çok kişi tarafından sevinçle karşılanmıştı. Yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS ile anlaşan Sabri Sarıoğlu ilk canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hasan Ali Kaldırım hakkında çarpıcı yorumlar yapan Sarıoğlu’nun açıklamaları kısa sürede spor aleminde ses getirdi.


Hasan Ali’nin Başakşehir’e gitmesinin doğru olduğunu belirten Sarıoğlu Hasan’a saygısızlık yapıldı dedi.

‘Hasan Ali’nin üzerine çok gidildi’

Açıklamalarında Hasan Ali’nin haklı olduğunu belirten Sabri Sarıoğlu ‘Hasan Ali Kaldırım'ın gereksiz şekilde üstüne gidildi. İyi bir oyuncu. Başakşehir için iyi transfer. Tabii şampiyonluğa oynayan takımlarda forma giymek zordur. Bunu ben de yaşadım. Kendisini o yüzden gayet iyi anlıyorum.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 14.09.2020 23:48
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Anahtar Kelimeler:
Sabri SarıoğluHasan Ali Kaldırım
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