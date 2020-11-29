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S Sport Plus şifresiz nasıl izlenir? S Sport ve S Sport 2 Digiturk, D Smart, Turkcell TV+ ve Kablo TV'de kaçıncı kanalda?

Dünyanın pek çok farklı noktasından önemli spor müsabakalarını izleyenlerine sunan S Sport ve S Sport 2 kanalları ülkemizde de şifresiz olarak izlenebiliyor. S Sport ve S Sport 2 kanalları Türkiye D-Smart, Turkcell TV+ ve KabloTV üzerinden izleyicileri ile buluşuyor...

29 Kasım 2020 Pazar 00:17
S Sport Plus şifresiz nasıl izlenir? S Sport ve S Sport 2 Digiturk, D Smart, Turkcell TV+ ve Kablo TV'de kaçıncı kanalda?
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Dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen onlarca farklı kategorideki spor müsabakalarını kapsamında yayınlamaya devam eden S Sport ve S Sport 2 yayın ağını büyütmeye devam ediyor. Türkiye’de yayın hayatına “Türkiye’nin Premier Spor Kanalı” sloganı ile başlayan S Sport ve S Sport 2 kanallarında dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirilen spor etkinlikleri hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor.

Dünyanın en çok ilgi gösterilen futbol liglerinden olan Premier Lig maçlarını canlı olarak yayınlayan S Sport ve ortaya koydukları oyun ile seyir zevkini katlayan Bundesliga takımlarının karşılaşmaları S Sport 2 kanalı üzerinden izleyicileri ile buluşturuyor.

S Sport ve S Sport 2 kaçıncı kanalda?

S Sport ve S Sport 2 kanalları ülkemizde birçok platform kapsamında izleyicilere sunuluyor. Dünyanın farklı noktalarından pek çok spor karşılaşmasının yayınlarını üstlenen S Sport ve S Sport 2 kanalları D-Smart, Turkcell TV+ ve KabloTV üzerinden izlenebiliyor.

KabloTV kapsamında 240 ve 241. Kanallarda izlenebilen S Sport ve S Sport 2, D-Smart kapsamında 78, Turkcell TV+ kapsamında ise 77 numaralı kanallarda izleyicilerine sunuluyor.



Son Güncelleme: 29.11.2020 00:17
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KabloTVD-SmartTurkcell TV+S SportS Sport 2şifresiz Kanal
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