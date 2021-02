S Sport Plus ile Avni Yıldırım - Canelo Alvarez maçı izle - S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus platformunda yayınlanacak olan WBA ve WBC dünya süper orta sıklet Avni Yıldırım-Canelo Alvarez maçının nereden ve nasıl izleneceği herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Dövüş sporlarıyla yakından ilgilenen spor tutkunları Dağıstan asıllı Türk boksör Avni Yıldırım ile Meksikalı Canelo Alvarez maçının ne zaman olduğunu ve hangi kanalda izleyebileceklerini merakla araştırıyorlar. S Sport Plus platformu üzerinden yayınlanacak olan karşılaşma 28 Şubat 2021 Pazar günü TSİ 03.00’te canlı ve naklen yayınlanacak.

S Sport Plus platformu nasıl ve nereden izlenir?

S Sport Plus intenet üzerinden yayınlarını gerçekleştirmektedir. Bundan dolayı platformu kullanmak için abonelik alınması gerekmektedir. S Sport Plus'un uydudan yayın yapmamasından dolayı frekans bilgileri herhangi bir şekilde bulunamamaktadır. S Sport Plus uygulaması ile Premier Lig, Bundesliga NBA, Formula-1 ve UFC, MotoGP, ATP500 ve diğer spor içerikleri, aynı anda Tekrar-İzle, Seç-İzle seçenekleri ile izlenebiliyor. S Sport Plus platformu Ekstrem sporlarından tutunda yelkene, rodeodan su sporlarına kadar bir çok branş ve spor belgesellerini izleyenlerin beğenilerine sunuyor.