S Sport nasıl izlenir? Turksat 4A S Sport uydu frekans ayarı

13 – 15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’in heyecanı S Sport kanalından yayınlanacak. Yarış heyecanı an be an yaşamak için S Sport kanalını şifresiz izleyebilmek için Turksat 4A üzerinden uydu frekans ayarlamalarının nasıl yapılacağı merak ediliyor.
S Sport şifresiz nasıl izlenir?
S Sport’u şifresiz izleyebilmek için D Smart aboneliğiniz olmalıdır. TV+, TiviBu, Kablo TV ve Vodafone TV platformlarından herhangi birine sahip olarak da şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
S Sport TURKSAT 4A Uydu frekans ayarı
Formula 1 heyecanını şifresiz canlı izlemek için frekans ayarı;
Polarizasyon: Vertical (dikey) DVB-S2 8PSK
Symbole rate. 27500 ksym/s
FEC: 5/6
Son Güncelleme: 15.11.2020 16:42