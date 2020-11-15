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S Sport nasıl izlenir? Turksat 4A S Sport uydu frekans ayarı

Formula 1 Grand Prix heyecanını yaşamak isteyenler S Sport'un nasıl izleneceğini araştırmaya başladı. Turksat 4A S Sport uydu frekans ayarı ve merak edilenleri içeriğimizde derledik.

15 Kasım 2020 Pazar 16:42
S Sport nasıl izlenir? Turksat 4A S Sport uydu frekans ayarı
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13 – 15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’in heyecanı S Sport kanalından yayınlanacak. Yarış heyecanı an be an yaşamak için  S  Sport kanalını şifresiz izleyebilmek için Turksat 4A üzerinden uydu frekans ayarlamalarının nasıl yapılacağı merak ediliyor.

S Sport şifresiz nasıl izlenir?

S Sport’u şifresiz izleyebilmek için D Smart aboneliğiniz olmalıdır. TV+, TiviBu, Kablo TV ve Vodafone TV platformlarından herhangi birine sahip olarak da şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

S Sport TURKSAT 4A Uydu frekans ayarı

Formula 1 heyecanını şifresiz canlı izlemek için frekans ayarı;


TP11 – Frekans: 12188 Mhz.

Polarizasyon: Vertical (dikey) DVB-S2 8PSK

Symbole rate. 27500 ksym/s

FEC: 5/6



Son Güncelleme: 15.11.2020 16:42
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Anahtar Kelimeler:
S SportTursat 4AFormula 1 Grand Prix
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