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S Sport Digiturk kaçıncı kanalda, neden yok? S Sport kaçındır kanalda?

Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Formula 1 İstanbul Grand Prix'ine sayılı saatler kala izleyiciler yarışın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Digitürk kullanıcıları ise yarışı izleme konusunda bir problem ile karşılaştılar...

13 Kasım 2020 Cuma 14:04
S Sport Digiturk kaçıncı kanalda, neden yok? S Sport kaçındır kanalda?
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Seneler sonra ülkemizde gerçekleştirileceğine tanıklık edilecek olan Formula 1 yarışları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek olan yarışın programının belirlenmesi ve hangi kanalda yayınlanacağının belli olmasıyla birlikte izleyiciler araştırmalarına başladılar. Yapılan açıklamalara göre Formula 1 İstanbul Grand Prix’i S Sport ekranlarında izleyicilere sunulacak.

S Sport Digitürk Hangi Kanalda?


S Sport kapsamında yapılan açıklamaya bakıldığında, S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşmanın 30 Ağustos 2020 tarihinde sona erdiği ifade edildi. Digitürk’ün geçmişe dönük yükümlülüklerine yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik de olumlu adımlar atmaması nedeniyle 4 Eylül 2020 saat 18.00 itibari ile S Sport kanalının Digitürk kapsamından çıkarıldığı aktarıldı.

Ayrıca aşağıdaki kısımda yer alan platform ve kanallar aracılığı ile S Sport’un izlenebileceği bildirildi.

  • S Sport Plus uygulaması
  • D-Smart 78. Kanal
  • TV+77. Kanal
  • Tivibu 74. Kanal
  • Kablo TV 240. Kanal
  • Vodafone TV 11. Kanal


Son Güncelleme: 13.11.2020 14:04
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Anahtar Kelimeler:
DigiturkS SportFormula 1IstanbulTürkiye
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