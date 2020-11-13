S Sport Digiturk kaçıncı kanalda, neden yok? S Sport kaçındır kanalda?

Seneler sonra ülkemizde gerçekleştirileceğine tanıklık edilecek olan Formula 1 yarışları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek olan yarışın programının belirlenmesi ve hangi kanalda yayınlanacağının belli olmasıyla birlikte izleyiciler araştırmalarına başladılar. Yapılan açıklamalara göre Formula 1 İstanbul Grand Prix’i S Sport ekranlarında izleyicilere sunulacak.
S Sport Digitürk Hangi Kanalda?
Ayrıca aşağıdaki kısımda yer alan platform ve kanallar aracılığı ile S Sport’un izlenebileceği bildirildi.
- S Sport Plus uygulaması
- D-Smart 78. Kanal
- TV+77. Kanal
- Tivibu 74. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- Vodafone TV 11. Kanal
Son Güncelleme: 13.11.2020 14:04