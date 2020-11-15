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S Sport D Smart, Turkcell TV, TiviBu, Kablo TV, Vodafone TV kaçıncı kanalda?

İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde yayınlanacak S Sport D Smart, Turkcell TV, TiviBu, Kablo TV ve Vodafone TV'nin kaçıncı sırada olduğu merak edilmeye başlandı.

15 Kasım 2020 Pazar 15:47
S Sport D Smart, Turkcell TV, TiviBu, Kablo TV, Vodafone TV kaçıncı kanalda?
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Intercity İstanbul Park’ta 13 – 15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’in heyecanı S Sport’tan şifresiz olarak izleyicilerle buluşuyor. Yarış severler heyecanı an be an yaşayabilmek için Turksat 4A üzerinden nasıl uydu frekansı yapılabileceği merak ediliyor.

S Sport nasıl şifresiz izlenir?

S Sport’u şifresiz ve kesintisiz olarak D Smart üzerinden izleyebilirsiniz. TV+, TiviBu, Kablo TV ve Vodafone TV platformlarından birine sahip olmalısınız.

S Sport kaçıncı sırada?

D-Smart 78. Kanal


Turkcell TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal



Son Güncelleme: 15.11.2020 15:47
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Anahtar Kelimeler:
S Sportİstanbul ParkGrand Prix
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