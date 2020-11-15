S Sport D Smart, Turkcell TV, TiviBu, Kablo TV, Vodafone TV kaçıncı kanalda?

Intercity İstanbul Park’ta 13 – 15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’in heyecanı S Sport’tan şifresiz olarak izleyicilerle buluşuyor. Yarış severler heyecanı an be an yaşayabilmek için Turksat 4A üzerinden nasıl uydu frekansı yapılabileceği merak ediliyor.
S Sport nasıl şifresiz izlenir?
S Sport’u şifresiz ve kesintisiz olarak D Smart üzerinden izleyebilirsiniz. TV+, TiviBu, Kablo TV ve Vodafone TV platformlarından birine sahip olmalısınız.
S Sport kaçıncı sırada?
D-Smart 78. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
Son Güncelleme: 15.11.2020 15:47