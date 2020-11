S Sport D Smart, Turkcell TV, TiviBu, Kablo TV, Vodafone TV kaçıncı kanalda?

Intercity İstanbul Park’ta 13 – 15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’in heyecanı S Sport’tan şifresiz olarak izleyicilerle buluşuyor. Yarış severler heyecanı an be an yaşayabilmek için Turksat 4A üzerinden nasıl uydu frekansı yapılabileceği merak ediliyor.

S Sport nasıl şifresiz izlenir?

S Sport’u şifresiz ve kesintisiz olarak D Smart üzerinden izleyebilirsiniz. TV+, TiviBu, Kablo TV ve Vodafone TV platformlarından birine sahip olmalısınız.

S Sport kaçıncı sırada?

D-Smart 78. Kanal

Turkcell TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal