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S Sport, artık TikTok'tan da yayınlanacak!

S Sport ile TikTok yeni bir iş birliğine gittiler. Buna göre S Sport kanalındaki birçok spor müsabakası TikTok'tan yayınlanabilecek.

13 Mayıs 2021 Perşembe 22:00
S Sport, artık TikTok'tan da yayınlanacak!
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S Sport, sosyal medya platformu TikTok'ta sporcu, spor kulübü ve spor içeriklerini artırmaya yönelik bir iş birliği yaptı. Buna göre S Sport'ta yer alan birçok spor organizasyonu bundan sonra TikTok'ta da yayınlanabilecek.

S Sport Tiktok’ta nasıl izlenir?

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan TikTok ile Türkiye'nin popüler spor kanalı S Sport arasında önemli bir anlaşma sağlandı. TikTok ve SSport, yapılan anlaşmayla Türkiyenin ilk spor HUB'ını (merkez agı) kuruldu. Bu HUB sayesinde TikTok kullanıcılar, artık SSport'taki  spor organizasyonlarını izleyebilecek.

TikTokLIVE yayınlarından ayrı olarak TikTok’a özel spor kanallarıyla NBA, Formula1, Premier League, Bundesliga, Moto GP ve WWE organizasyonları, TikTok’ta kullanıcılara sunulacak. TikTok, bu anlaşmayla Türk spor kuluplerini ve sporcularını daha popüler hale getireceğini söylüyor. Bu hesapların arasında Vakıfbank Spor Kulubü, tenisci Miray Konar, milli atlet Nazlıcan İnaltekın, Formula3 yarışcısı Cem Bölükbası ve artıstik jimnastik dalında 2020 Avrupa Şampiyonu İbrahim Çolak da var.


Son Güncelleme: 13.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
S SportTikTok
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