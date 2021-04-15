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Ryan Donk neden 2 maç men cezası aldı?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'da oynayan Ryan Donk'a men cezası verildiği açıklandı. Taraftarlar Ryan Donk neden 2 maç men cezası aldı araştırırken, konu ile ilgili detaylar bildirildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 22:04
Ryan Donk neden 2 maç men cezası aldı?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Galasaray’da forma giyen yıldız futbolcu Ryan Donk’a 2 maç men cezası verildi.

Ryan Donk’a iki maç men cezası!

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de Karagümrük ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Ryan Donk’a, karşı takımın oyuncusuna yönelik ciddi faalü sebebiyle 2 maç men cezası verildiği bildirildi.

PFDK’nın Demir Grup Sivassporlu oyuncu Hakan Arslan’a 2 maç men, yine aynı takımdaki idareci Erdal Sarılar’a 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira ile görevli Erkan Biçer’e 15 gün hak mahrumiyeti verildiği açıklandı. Ayrıca Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 72 bin, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor’a 24 biner lira para cezası uygulandı.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
Ryan DonkMen CezasıGalatasarayPfdk
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