Ryan Donk neden 2 maç men cezası aldı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Galasaray’da forma giyen yıldız futbolcu Ryan Donk’a 2 maç men cezası verildi.
Ryan Donk’a iki maç men cezası!
PFDK’nın Demir Grup Sivassporlu oyuncu Hakan Arslan’a 2 maç men, yine aynı takımdaki idareci Erdal Sarılar’a 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira ile görevli Erkan Biçer’e 15 gün hak mahrumiyeti verildiği açıklandı. Ayrıca Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 72 bin, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor’a 24 biner lira para cezası uygulandı.
Son Güncelleme: 15.04.2021 22:04