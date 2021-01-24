Rüyası gerçek oldu! Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Spor Kulübü ile Arsenal arasında Mesut Özil'in transferi ile ilgili yapılan görüşmeler netleşti.

Kulüp ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, ünlü futbolcu Mesut Özli'in transferini resmen açıklarken aynı zamanda hem İngiliz ekibi Arsenal Kulübü hem de Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz hafta İstanbul'a özel olarak getirdiği ünlü futbolcu Mesut Özil, resmen Fenerbahçe kadrosuna katıldı. İlk önce Özil'le prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetimi daha sonra İngiliz ekip Arsenal ile görüşmelere başladı ve gerçekleştirilen son görüşmelerde dünya ünlü yıldızın transferini tamamladı.

Dev transfere ilişkin KAP' a bildirilen açıklamada ise Mesut Özil'in transferi ile ilgili bir önceki kulüp Arsenal FC ile anlaşmaya varıldığını ve futbolcunun kendisi ile de yapılan prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.